Fenomenale koersstijging nog niet voorbij

En de onderneming, die daarin de trendsetter is, heet Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG). Chipotle maakt burrito’s op maat, gevuld met vlees of kip, rijst en groentes naar keuze. Sinds de IPO van de onderneming in 2006 is de koers van het aandeel met 1.440% gestegen. De belegger, die bij de IPO $10.000 in het aandeel heeft durven investeren, ziet zijn kapitaal nu gegroeid tot $152.000. Het aandeel noteert inmiddels rond de $680 en wie denkt dat de koerstop inmiddels wel is bereikt, kan bedrogen uitkomen. Sommige analisten zien de koers in de komende vijf jaar nog verdubbelen tot rond $1500.

Kwaliteit.Het succes van deze fast food keten ligt de gezonde producten gemaakt met verse ingrediënten van hoge kwaliteit en organisch geteeld. Om dit te kunnen bieden heeft de keten een uniek inkoopsysteem. Chipotle koopt hoofdzakelijk bij kleine lokale boeren, die niet meer dan 500 kilometer van een restaurant gevestigd mogen zijn. De onderneming is met zijn specifieke vraag naar organische producten uniek en hoewel Chipotle geen fast food reus is zoals McDonald’s, is de onderneming voor de kleine boeren een hele grote afnemer.

Daardoor is het bedrijf in staat om betere marges te genereren dan de grote broers. Chipotle heeft 1700 restaurants hoofdzakelijk in Amerika met enkele vestigingen in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Ter vergelijking, McDonald’s heeft 37500 vestigingen wereldwijd. Daarmee wordt gelijk duidelijk, dat deze onderneming nog flinke groeimogelijkheden heeft. Niet alleen in het aantal restaurants, maar ook de bestaande restaurants doen het elk kwartaal veel beter dan vorig jaar. En zelfs een flinke prijsstijging schrikt de consument niet af.

Koers kan veel hoger.In het tweede kwartaal ging de omzet met 17% omhoog terwijl er bij McDonald’s een omzetstijging was van maar net 1%. In acht jaar tijd wil Chipotle het aantal restaurants bijna verdubbelen naar 3200. Dan zal de omzet moeten zijn gegroeid naar $10,2 miljard tegen $3,6 miljard nu.

De afgelopen 5 jaar kon de winst bij de onderneming met gemiddeld 24% per jaar groeien en de verwachting is, dat die winstgroei ook de komende 5 jaar in hetzelfde tempo door zal gaan. Het aandeel is nu wel wat duur met een koerswinst verhouding van 63. Analisten gaan ervan uit, dat dit de komende jaren tot 50 zal dalen, waarbij de koers tot 2019 kan verdubbelen.

Hamburger op maat.Nu zult u zich misschien afvragen, waarom ik mijn column deze week wijdt aan Chipotle. Want de onderneming betaalt immers geen dividend. Ik doe daarom ook geen aanbeveling voor Chipotle. Maar wel voor de grootste fast food keten ter wereld, McDonald’s (NYSE: MCD). Deze onderneming is een typische alsmaar meer dividend betaler, maar heeft het momenteel wat moeilijk.

De groei is er bij McDonald’s een beetje uit. Wel kijkt deze onderneming bij de concurrentie hoe zij zich aan de nieuwe trend kunnen aanpassen. Daarbij worden hamburgers getest, die helemaal naar wens van de klant kunnen worden samengesteld. Als de test slaagt kan dat een nieuwe trend bij McDonald’s betekenen. Daarbij moet aan het gebruik van de tablet in restaurants worden gedacht. Met behulp van de tablet stelt de klant de burger naar eigen wens samen. En rekent vervolgens af. Het zou een hele nieuwe trend bij McDonald’s betekenen en wie weet de nieuwe impuls voor groei.

Een andere optie voor McDonald’s zou kunnen zijn, dat een bedrijf als Chipotle zou worden overgenomen. Maar dit zou wel een optie met gefronste wenkbrauwen zijn, omdat Chipotle oorspronkelijk uit de stal komt van….McDonald’s. Ik vind McDonald’s nog altijd een prachtig bedrijf. De groeiproblemen gaan zeker worden overwonnen en intussen blijf ik als aandeelhouder genieten van een mooi dividend.

Eric Poelmann, DividendRadar.nl

De auteur heeft een positie in McDonald’s.

Eric Poelmann (1947) is redacteur van DividendRadar.nl een website voor de dividend liefhebber. Nu de rente zo laag staat, realiseert hij zich als geen ander dat dividend een serieus alternatief is voor beleggers die van inkomen uit hun spaargeld afhankelijk zijn. Wekelijks publiceert hij over allerlei vormen van dividendinkomen. Daarbij komen zowel conservatieve beleggingen als wat meer speculatieve beleggingen in dividend aandelen aan de orde