Eerste omzetgroei VodafoneZiggo

Dat ook de omzet uit mobiele telecom op de markt voor particulieren hoger uitviel dan een jaar geleden, kwam doordat er klanten meer geld uitgaven aan mobieltjes. Op de zakelijke markt werd ook meer verdiend aan mobiele abonnementen dan een jaar eerder. De gemiddelde opbrengst per mobiele klant daalde iets, omdat particulieren minder data buiten hun bundel gebruikten dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de cijfers die het VodafoneZiggo vandaag publiceerde. De totale omzet van €965 miljoen leverde een operationele kasstroom die steeg van €422 naar 434 miljoen.

Nieuwe klanten

Ceo Jeroen Hoencamp noemde de resultaten in een verklaring ‘ons beste kwartaalresultaat in de geschiedenis van de joint-venture met een recordaantal nieuwe klanten die de motor waren achter een terugkeer naar omzetgroei’. „Dankzij onze convergentiestrategie, hebben we 70.000 mobiele klanten met post-paidabonnementen en 17.000 internetklanten toegevoegd.”

Net als de andere telecomproviders probeert Vodafone klanten zoveel mogelijk meerder diensten te laten afnemen uit het palet van mobiele en vaste telefonie, kabel-tv en internet. De resultaten zijn voor Hoencamp reden de raming voor de operationele kasstroom voor heel 2019 aan te passen van 1 tot 3% naar 2 tot 3% ten opzichte van de €1,7 miljard van 2018. Hij denkt €400 tot 600 miljoen te kunnen uitkeren aan de aandeelhouders Vodafone en Liberty Global.

Ook T-Mobile presenteerde vandaag kwartaalcijfers. Dat wist dankzij de eind vorig jaar aangekondigde fusie met Tele2 fors een fors hogere omzet te realiseren.