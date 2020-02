Huawei zet eerste stappen zonder Google

Het U.S. Department of Commerce plaatste Huawei op de zogenoemde Entity List en verbiedt Amerikaanse bedrijven (zoals Google) zaken te doen met de Chinese technologiegigant. De regering van president Trump ziet het bedrijf als een bedreiging voor de nationale veiligheid. De toekomst zal uitwijzen Trump Huawei niet als onderhandelingstroef heeft gebruikt voor de totstandkoming van een handelsakkoord met China.

De ceo van Huawei, Eric Xu, liet ruim een maand geleden weten dat 2020 een moeilijk jaar gaat worden: ,,In 2018 groeide de winst met 19,5%, afgelopen jaar iets minder, maar toch met 18%. Externe factoren zijn gecompliceerder dan ooit te voren en op de lange termijn zal de Amerikaanse regering doorgaan met het onderdrukken van leidende technologie. Voor Huawei een uitdagende omgeving om te overleven en te gedijen.”

Impact

De economische impact van Huawei in Europa is in kaart gebracht door Oxford Exonomics. In totaal droeg het bedrijf in 2018 voor €12,8 miljard bij aan het bruto Europees product en zijn bijna 170.000 personen werkzaam dankzij Huawei. In Nederland zorgt het bedrijf voor bijna 9000 banen, had een omzet van €723 miljoen en droeg voor €322 miljoen belasting af.

Huawei is wereldleider op het terrein van telecom apparatuur (netwerken) en nummer twee bij de smartphoneleveranciers (18,1% marktaandeel). Alleen Samsung scoort in dit segment beter (21,8%). Apple neemt met 13% een derde positie in.

Walter Ji, president consumer business voor Europa, zweeft niet tussen hoop en vrees liet hij in een gesprek met De Telegraaf weten: ,,De toekomst is schitterend, maar uitdagend. Huawei is een sterk bedrijf en heeft veel mogelijkheden. We willen graag samenwerken met iedereen en zeker met onze Amerikaanse partners, maar plan B ligt klaar.”

Een deel van dat plan is al in uitvoering. ,,Dit jaar zullen wij een recordbedrag van €18 miljard investeren en R&D (onderzoek en ontwikkeling). Het hoogste bedrag wereldwijd. Vorig jaar was dit nog €16 miljard”, aldus Ji.

TomTom

Drie miljard van dit R&D-geld steekt Huawei in de interne ontwikkeling van het Huawei Mobile Services-platform (HMS). Dit platform is een verzameling van toepassingen die door ontwikkelaars in de apps voor Android gebouwd kunnen worden. Nu worden doorgaans alleen die van Google gebruikt.

De apps met HMS komen dan ook niet in de Play Store van Google te staan, maar in de AppGallery van Huawei. Eén van de 24 zogenoemde Core Kits heeft sterke Nederlandse invloed. Onlangs sloot Huawei een deal met TomTom. De navigatiekennis en kaarten komen voor ontwikkelaars via de Maps Kit beschikbaar voor apps.

In Munchen presenteerde ceo Richard Yu enige maanden geleden de Mate 30. Ⓒ Foto: Lenno van Dekkn

Enige maanden geleden bracht Huawei de Mate 30 op de markt. Pas deze maand in Nederland, want voor deze telefoon is door de Amerikaanse ban geen Google-licentie afgegeven. De Mate 30 is soft- en hardwarematig gezien een superieure smartphone, met name door gebruik van kunstmatige intelligentie, en draait op het Android-besturingssysteem van het Android Open Source Project (AOSP). Dit is vrij verkrijgbaar en overigens ontwikkeld door Google.

Zonder de licentie mag Huawei geen gebruik maken van Google Mobile Services (GMS). De Google Play Store voor het installeren van apps en bijvoorbeeld het populaire Google Maps ontbreken om die reden. Met de Mate 30 maakt Huawei in Nederland dus zijn eerste stappen zonder Google.

Google

De Telegraaf testte de Mate 30 zonder GMS. De telefoon maakt technologisch alle beloften waar, al is het even wennen. Echter een smartphone-leven zonder Google is zeker mogelijk.

Het ontbreken van de Google Play Store is niet onoverkomelijk voor gebruikers, maar wel een complicerende factor, omdat je apps nu ergens anders vandaan moet halen of de apps van je oude telefoon via een copieerfunctie naar de Mate 30 haalt. Bij Google zullen ze er overigens ook niet blij mee zijn. Analisten geven aan dat het niet licenseren aan Huawei de zoekgigant op jaarbasis 200 tot 250 miljoen euro kost.

Huawei hoopt op het terugdraaien van de Amerikaanse maatregelen, omdat Google met zijn app winkel buiten China nu eenmaal sterk ingeburgerd is, maar zit ondertussen niet stil: ,,Wij stellen €1 miljard beschikbaar voor externe ontwikkelaars, om ze te subsidiëren bij de ontwikkeling van de apps, maar om ze daarna ook samen succesvol te maken door ze flink te promoten via alle beschikbare kanalen. Er gaat sowieso een sterke en grote AppGallery komen en een heel comfortabel ecosysteem, waarbij alle apparaten zoals tv, tablet en computer naadloos met elkaar samenwerken. Uitgebreider dan met GMS van Google”, aldus Ji.

Hij gaat verder: ,,Er zijn al veel bekende apps die GMS van Google niet nodig hebben, dus die kunnen in onze AppGallery en daarnaast zijn we druk bezig om ook ontwikkelaars over te halen om naast GMS ook HMS in combinatie met Android te gebruiken.”

Of de strategie van Huawei gaat slagen zal de toekomst uitwijzen. Geld, kennis, veel mensen, hoogstaande technologie en een duidelijk visie zijn in ieder geval voorhanden. Het wel of niet opheffen van de Amerikaanse maatregelen zal zeker invloed hebben, maar als het aan Huawei ligt geen bepalende.