De ideale stalling voor je caravan of camper

Bij Caravanstalling De Wit op de grens van Aalsmeer en Amstelveen zie je nog veel lege plaatsen. „Nog lang niet alles is binnen. De pensionado’s zijn weer weg”, vertelt ondernemer Arend de Wit in een van de voormalige rozenkassen. „De grijze golf gaat half augustus in de startblokken. Dat gaat door tot begin oktober. Voor ons beginnen dan vijf maanden rust. Dan gaan wij naar het zonnetje.”

Een man in overall komt zijn kapitale camper ophalen. De Wit rijdt het gevaarte zelf naar buiten. „Ik rij alles naar binnen en naar buiten. We willen geen schade”, zegt de ondernemer. Tot 2002 was hij rozenkweker. „Maar de concurrentie uit Kenia kwam aanzetten. Het werd steeds lastiger. Nu is er hier in de buurt bijna niets meer van over.”

Weiland

De stallingskosten worden meestal berekend op basis van de oppervlakte van het voertuig. Bij De Wit kost een gemiddelde caravan ongeveer €380 per jaar en een camper €595. Buiten de Randstad kun je wel voor €100 minder terecht. Voor ongeveer €200 per jaar kun je een caravan buiten in een weiland zetten. De duurste optie is een afgesloten box. Dat kost rond €2000 per jaar.

Een goede stalling moet aan een paar simpele eisen voldoen, stelt De Wit. „Als het droog is en veilig, vinden mensen het prima. Ze moeten een goed gevoel bij je hebben. Ze stallen tenslotte wel iets van €20.000 of €30.000 bij je. Soms meer.”

Buiten stallen is geen goed plan, zegt caravanexpert Mickel van Erp van de ANWB. „Het kan, maar het is niet ideaal. In caravanwanden worden vaak houten delen gebruikt. Als het vocht erin trekt gaan wanden opbollen en komt de hele constructie in gevaar. Het wordt ook heel muf. Bij campers loop je ook dat risico. De constructie is ongeveer hetzelfde.”

Kort buiten staan is geen probleem. Daarvan profiteert onder anderen opslagbedrijf Allsafe. „Mensen die er vaak op uit trekken, zetten hun camper of caravan buiten bij ons neer. Dan is hun voertuig bewaakt en ze kunnen erbij als ze willen”, zegt eigenaar Eric Stubbé .

Aansprakelijkheid

Een goede verzekering is aan te raden voor de duurdere voertuigen, want stallingshouders wijzen in hun contracten meestal aansprakelijkheid voor diefstal of schade af. Hoewel brand toch zeker een serieus risico is, getuige alleen al de meerdere branden in caravanloodsen dit jaar. „Een camper is vaak casco verzekerd, je hebt een probleem als je alleen WA verzekerd bent”, zegt Van Erp.

Veel stallingshouders verbieden kluswerk vanwege het brandgevaar. „Daarom moeten ook de gasflessen eruit”, zegt De Wit. Over accu’s verschillen de meningen. In een aantal stallingen mag de accu aan een zogeheten druppellader hangen zodat hij in goede conditie blijft. De Wit is voorzichtiger: „Elke accu die aan een lader zit is een potentieel bommetje. Als voertuigen de hele winter staan, koppel ik de accu af. Als hij in goede staat is, kan hij makkelijk de hele winter staan. Blijkt hij toch leeg, dan zet ik er een laadapparaat op.”

Op eigen erf

De caravan of camper op je eigen erf stallen is vaak niet toegestaan, caravanexpert Van Erp. „Gemeenten hebben in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels over het stallen van voertuigen. Meestal staat er dat een caravan of camper een dag of drie op een openbare plek mag staan. Dat is bedoeld zodat mensen wat tijd hebben om hem in of uit te ruimen. Staat hij er langer, dan hebben handhavers de mogelijkheid om iemand daarop aan te spreken.”

Het steeds een paar meter verplaatsen helpt de caravan- of camperbezitter in dit geval niet. Dat staat zelfs uitdrukkelijk in veel APV’s. Ook heeft het juridisch geen betekenis als men het voertuig even een paar dagen elders parkeert en dan weer in de eigen buurt neerzet. Er moet een redelijke termijn zitten tussen die periodes van drie dagen. Het maakt ook niet uit of het nu om een weg, plein of open plaats gaat.

Voor voertuigen langer dan zes meter, en dat geldt voor veel campers, staan in veel APV’s zelfs strengere eisen. Handhavers hebben dan de mogelijkheid om op treden als deze voertuigen het aanzien van de buurt schaden of als zijn buitensporig veel van de beschikbare parkeerruimte innemen. Deze voertuigen moeten dan in principe naar een speciaal aangewezen vrachtwagenparkeerplaats.

Zichtbaarheid

Dan maar de caravan of camper op het eigen erf parkeren, is ook vaak geen optie. Zeker niet in de dichter bevolkte gebieden. Van Erp: „Het kan zelfs zijn dat je hem niet eens achter je huis mag parkeren. De APV stelt vaak eisen aan de afstand en zichtbaarheid vanaf de openbare weg.” Ook zie je ruime bepalingen die zich richten tegen het ontsieren van het uiterlijk aanzien van de gemeente door het laten staan van caravans en dergelijke elders dan op de weg.

In andere APV’s zie je meer gedetailleerde eisen. Bijvoorbeeld dat recreatievoertuigen tenminste zeven meter van de openbareweg verwijderd moet staan, en dat vanaf die weg alleen de voor- of achterzijde van het voertuig zichtbaar is. Dus in een carport zou het dan weer wel mogen.