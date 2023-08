ANWB ook gestopt met verzekeren meeste Urban Arrow-bakfietsen: ’Enorm gewild bij dieven’

Dit bevestigt een woordvoerder van Unigarant na berichtgeving van consumentenprogramma Radar. De fietsen zijn volgens de zegsman „enorm gewild” bij dieven, vooral in de Randstad.

Er is een uitzondering op deze maatregel, bevestigt de woordvoerder. Fietsen met een tracker die via een fietsenwinkel zijn verzekerd, komen nog wel in aanmerking. „Maar daarop zit een flinke extra premie”, meldt hij. Hoe hoog de premie is, hangt volgens hem af van de regio en de aanschafprijs.

Maandag maakte de ANWB bekend voorlopig te stoppen met het verzekeren van fatbikes. De populaire elektrische fietsen met dikkere banden worden net als elektrische bakfietsen van Urban Arrow volgens de ANWB extreem vaak gestolen. De verhaalde schade op de verzekering van fatbikes zou zijn gestegen tot 800 procent van de premie, meldde een woordvoerder. „Dat is niet houdbaar en daarom moeten we ingrijpen. Het is geen nieuw besluit. We voeren dit al sinds vorig jaar mei”, aldus de woordvoerder.

Andere verzekeraars zoals Univé en Centraal Beheer onderzoeken met welke maatregelen de schade beperkt kan blijven.

Volgens de politie en het Verbond van Verzekeraars moeten fietseigenaren veel meer doen om te voorkomen dat hun e-bike wordt gestolen. Bijvoorbeeld door een tracker in te bouwen waarmee een gestolen fiets teruggevonden kan worden of door de fiets vast te zetten met een extra slot.