S&P-dochter Maalot verlaagt rating Kardan

De reden voor de verlaging is het feit dat Kardan onvoldoende geld bijeengebracht heeft om op korte termijn schulden af te betalen. Maalot schat dat Kardan nog ongeveer 130 miljoen euro moet zien te vergaren om tot eind februari 2015 obligaties af te kunnen lossen. Het bedrijf probeerde daarin te voorzien door onderdelen te verkopen, maar volgens de kredietbeoordelaar is dat moeilijk en is er bovendien niet veel tijd meer.

Daar komt bij dat Kardan een negatief werkkapitaal heeft en dat het bedrijf aanzienlijke twijfels heeft over de mogelijkheden om de bedrijfsvoering in huidige vorm voort te zetten. Volgens Maalot kan dat leiden tot ,,onverwachte ontwikkelingen die kunnen resulteren in een bankroet.''