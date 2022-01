Nieuw record hypotheekaanvragen in 2021

Het totaal aantal aanvragen die HDN registreerde komt voor 2021 uit op ruim 562.000, tegenover ruim 535.000 aanvragen in 2020 dat als een recordjaar gold. ,,Het was te verwachten dat het aantal hypotheekaanvragen in december 2021 hoog zou eindigen omdat de feestdagen in het weekend vielen. Maar dan nog is de eindsprint die we deze maand registreerden uitzonderlijk in vergelijking met voorgaande jaren”, zegt Merlyn van den Berg van HDN.

Net als de afgelopen maanden waren het gepensioneerden, oversluiters en huiseigenaren die willen verbouwen die in groten getale aanklopten bij de hypotheekadviseurs en -verstrekkers. In de maanden oktober en november betrof het aantal oversluiters zelfs bijna 40% van het totaal aantal hypotheekaanvragen.

Starters en doorstromers die onder de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op zoek waren naar een hypotheek bleven achter ten opzichte van 2020. Het gemiddelde bedrag van de hypotheekaanvragen was bijna €267.000, dat is al weer bijna €7000 meer dan het gemiddelde hypotheekbedrag van november.