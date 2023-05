Onvrede bij werknemers Nedcar groeit: ’Geloof in komst nieuwe klant is weg’

„Ze hebben geen enkel respect voor ons”, zegt een aantal medewerkers van de ochtendploeg donderdagochtend. Rond de middag verlieten de meeste stakers het bedrijf om naar huis te gaan.

Rond de middag zou een potentiële klant bij de fabriek in Born op bezoek komen. Het Britse Gordon Murray Automotive zou overwegen vanaf 2026 grote auto’s in productie te nemen bij Nedcar. Maar bij de autofabriek is die mogelijke klant niet verschenen. Volgens VDL ging het bezoek wel door, maar waar is niet medegedeeld.

„De geest is uit de fles, de mensen zijn furieus”, aldus kaderlid Will Kroonen van CNV Vakmensen, die de staking overigens niet steunt. „We hebben hier al tig potentiële klanten gehad. De mensen zijn het moe, hun geloof is weg.”

Trailers

Inmiddels is het bedrijf geblokkeerd met trailers, zodat vrachtwagens niet kunnen laden of lossen. „We hebben alles geblokkeerd”, aldus Didden.

De wilde staking, dus niet georganiseerd door vakbonden, brak uit nadat de onderhandelingen tussen VDL en vakbonden over een nieuw sociaal plan dinsdag waren mislukt. Woensdag hebben de vakbonden een ultimatum gesteld aan de directie van VDL, dat vrijdagmiddag afloopt. De vakbonden dreigen met een 48-uursstaking begin volgende week.