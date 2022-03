Onderzoek: Nederlander wil van woningbeleggers af

Geld

Hypotheekadviseur heeft het drukker dan ooit

Dat de hypotheekrente de laatste tijd snel oploopt, zorgt voor grote drukte bij hypotheekadviseurs. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) werden er de afgelopen tijd meerdere records gebroken. Zo was 10 februari met 6337 aanvragen de drukste dag ooit. In totaal ging het in februari om 72.351 aanvrag...