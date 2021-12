Premium Financieel

Klap voor koopkracht: ’En begin volgend jaar nóg hogere inflatie mogelijk’

De prijzen stijgen veel harder dan het Centraal Planbureau had voorzien. De inflatie komt dit jaar vermoedelijk net onder de 3% uit, in plaats van de geraamd 1,9%. Dat is slecht voor de koopkracht. „We moeten de eerste maanden van 2022 zien in welke mate bedrijven de hoge energiekosten doorberekenen...