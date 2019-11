'ABN AMRO helaas weer in de schijnwerpers'

Dat de bank zo vaak in een negatief licht wordt gebracht, maakt het moeilijk voor ABN AMRO om zijn balans te vinden. De bank worstelt namelijk al met tegenvallende winsten en een zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

Wat wel opvallend is volgens de kenners is dat de misstanden die de recente nieuwsberichten aansnijden, minder ingrijpend zijn dan wat er bij branchegenoten speelt. Desalniettemin krijgt zelfs dat in de media de aandacht. Volgens de marktvorsers wordt ABN AMRO extra scherp in de gaten gehouden omdat het nog steeds deels in handen van de Nederlandse overheid is.

KBC

"Het zwaard van Damocles" blijft nog een tijdje boven ABN AMRO hangen, concludeert KBC. Het Openbaar Ministerie is namelijk nog de bank aan het onderzoeken omtrent overtredingen in het voorkomen van witwassen. De kenners verwachten dat het onderzoek uiteindelijk in een boete van 200 miljoen tot 250 miljoen euro resulteert.

KBC houdt aan zijn verkoopadvies voor ABN AMRO met een koersdoel van 16 euro. Het aandeel ABN AMRO stond maandag omstreeks 10.15 uur 0,4 procent lager op 16,03 euro.