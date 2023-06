Wereldwijde voedselprijzen dalen naar laagste niveau in twee jaar: vooral graan en zuivel goedkoper

De graadmeter waarmee de FAO de prijsontwikkelingen meet voor bijvoorbeeld graan, vlees en plantaardige oliën daalde in mei tot 124,3 punten. Het indexcijfer van april werd daarbij naar boven bijgesteld tot 127,7 punten, van een eerder gemelde stand van 127,2 punten. De score van mei is de laagste sinds april 2021.

In vergelijking met het recordniveau van maart vorig jaar liggen de voedselprijzen nog altijd 22 procent lager. Kort na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 stegen de prijzen voor de belangrijkste basisgrondstoffen voor eten en drinken namelijk tot een recordhoogte.

Graanprijzen

De prijsdaling in mei was onder andere het gevolg van lagere prijzen voor plantaardige olie, granen en zuivelproducten die prijsstijgingen voor suiker en vlees compenseerden. De graanprijsindex daalde met bijna 5 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Dat kwam door het ruime aanbod en de verlenging van de zogeheten graandeal met Rusland, die de export vanuit Oekraïense havens aan de Zwarte Zee mogelijk maak

De internationale rijstprijzen bleven daarentegen stijgen in mei, deels als gevolg van krappere voorraden in sommige exporterende landen. De FAO zei vorige maand al bezorgd te zijn over de stijgende prijzen van dit basisproduct.

De prijs voor plantaardige olie zakte met bijna 9 procent, als gevolg van de grote voorraden oliezaden en de zwakke vraag naar palmolie. De zuivelprijzen daalden met meer dan 3 procent door de seizoensgebonden toename van de melkproductie op het noordelijk halfrond. De suikerprijzen (plus 5,5 procent) gingen voor de vierde maand op rij omhoog.

Ondanks de daling van de wereldwijde voedselprijzen zijn de prijzen van voedingsproducten in de supermarkten in veel landen nog altijd historisch hoog. Dat komt doordat winkeliers ook de hogere kosten voor energie, arbeid en transport doorberekenen aan hun klanten.