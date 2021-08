Analyse: koopsubsidie op elektrische auto schiet doel voorbij

Premium Binnenland

Wie is die man die GP Zandvoort misschien pootje haakt?

Hij is de man die het voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort nog spannend maakt, met een kort geding om de race te voorkomen. Johan Vollenbroek zette de stikstofproblematiek op de kaart, en is in die hoedanigheid ook niet door iedereen even geliefd. Maar wie is de milieu-activist en ’stikstofstrijder...