Hypotheekrentes in januari opgelopen: ’Schrik zat er goed in bij banken’

Signify: ’Eind aan tekort componenten is in zicht’

Verlichtingsbedrijf Signify verwacht dat het tekort aan grondstoffen en componenten aan het eind van de eerste helft van 2022 zal zijn opgelost. „Dat is wat we van onze leveranciers horen”, zei ceo Eric Rondolat vrijdagochtend in een toelichting bij de resultaten over het vierde kwartaal.