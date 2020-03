Column: pensioen mag tot je vijftigste best vaag zijn

Als je op je vijftigste hoort hoe hoog je pensioen ongeveer wordt, is dat nog vroeg genoeg om plannen te maken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Alles vanuit het Pensioenakkoord draait inmiddels om ’de rekenrente en de dekkingsgraad’. Feitelijk een combinatie van waardering van de pensioenverplichting én het inschatten van toekomstig rendement. De te hanteren rekenrente is momenteel zeer laag, maar die lijn is er al meer dan dertig jaar én zal het komende decennium zo blijven. Of dit ’oneerlijk’ is gezien het acteren van de Europees Centrale Bank laat ik maar in het midden, het is nu eenmaal zo.