Chipmaker NXP voelt problemen auto-industrie

Topman Rick Clemmer ziet voorzichtig herstel aan de horizon. Ⓒ eigen foto

EINDHOVEN (AFN) - De Eindhovense chipmaker NXP Semiconductors heeft het slotkwartaal van vorig jaar afgesloten met een fors lagere winst in vergelijking met een jaar eerder. Ook de omzet viel lager uit. Het bedrijf, dat een grote blootstelling heeft aan de auto-industrie, wordt overduidelijk geraakt door de wereldwijde vertraging in die sector. NXP is één van de grootste chipleveranciers aan die sector wereldwijd.