Poetin biedt China belang in olieveld aan

Uit de ontmoeting van Poetin en Zhang kwamen geen details naar buiten. Wel is duidelijk dat het gaat om een belang in het zogeheten Vankor-veld van Rosneft in Siberië, waaruit dagelijks circa 440.000 vaten olie worden gepompt. Dat staat ongeveer gelijk aan 4 procent van de dagelijkse vraag in China.

Rosneft tekende vorig jaar een overeenkomst met de Chinese oliemaatschappij CNPC ter waarde van 270 miljard dollar (bijna 206 miljard euro) voor de levering van olie gedurende 25 jaar. Ook werd een akkoord bereikt met China Petrochemical dat gedurende 10 jaar van olie wordt voorzien voor 85 miljard dollar.