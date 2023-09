Consumentenbond: Holland Norway Lines schendt passagiersrechten

„Bij een annulering of langdurige vertraging van een veerdienst hebben gestrande reizigers recht op snacks, maaltijden, verfrissingen en desnoods overnachtingen in hotels”, schrijft de Consumentenbond. „En bij annulering mogen reizigers kiezen tussen hun geld terug of alternatief vervoer, zonder dat ze daarvoor moeten bijbetalen.”

Holland Norway Lines vroeg eerder deze week uitstel van betaling aan en staakte per direct alle overtochten tussen Emden, vlak over de Duitse grens bij Groningen, en het Noorse Kristiansand. Het steekt de Consumentenbond dat Holland Norway Lines op de eigen website niets over de rechten van passagiers heeft gezegd.

Een aanvraag voor uitstel van betaling is vaak een voorbode van faillissement. Het is maar zeer de vraag of gedupeerde klanten van Holland Norway Lines het geld van hun ticket terugkrijgen. Het vervoersbedrijf leek weliswaar lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), die de schade van klanten compenseert in het geval van een faillissement, maar Holland Norway Lines verkocht losse tickets via een aparte dochteronderneming die niet was aangesloten bij de SGR, waardoor het garantiefonds deze kaartjes ook niet dekt. „Dat is onnodig verwarrend”, stelt de Consumentenbond.