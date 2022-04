Energiecentrales Vattenfall geblokkeerd: acties tegen biomassa

In Nederland staan actievoerders bij de Vattenfall-centrale in Diemen, waar de brug naar het complex wordt geblokkeerd.

Zestien organisaties eisen in een brandbrief aan bestuursvoorzitter Anna Borg, in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van Vattenfall Group donderdag, een afbouw van biomassa ’op de kortst mogelijke termijn’. Houtresten worden verstookt in de energiecentrales, maar daarmee komt opgeslagen koolstof vrij, aldus de actiegroepen.

Hout zou voor de bouw zoals in houtvezelplaat beperkt moeten blijven, waarmee koolstof lang vastgehouden wordt.

Geen subsidie

Het Zweedse concern Vattenfall heeft eerder aangegeven niet verder te willen met biomassa als er geen draagvlak onder klanten en gebruikers is. Het onderzoekt nog wat alle mogelijkheden voor de centrale in Diemen zijn.

De organisaties die vandaag acties voeren, eisen een stop op alle plannen om nieuwe biomassaverbrandingsinstallaties te bouwen. In Nederland krijgt Vattenfall €392 miljoen subsidie voor de biomassacentrale die de grootste in Europa kan worden.

Het Nederlandse kabinet is ’onmiddellijk’ met verstrekking van nieuwe subsidies aan biomassacentrales gestopt, meldden vorige week minister Jetten (Klimaat en Energie) en Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Tot dan was de planning om tussen 2025 en 2030 te stoppen met subsidies.

Concreet gaat het om lagetemperatuurwarmte uit houtige biogrondstoffen voor energienetten, warmtebronnen en kassen, en een stop op investeringen en uitbreiding van warmtenetten.

Ontbossing

Jetten zegt daarmee tegemoet te komen aan het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de zorgen in de politiek en milieubeweging dat de Nederlandse miljoenensubsidies bijdragen aan ontbossing wereldwijd.

„Maar de subsidiestop gaat om nieuwe installaties, terwijl er geen beperking is van stook van houtige biomassa in de huidige installaties van Vattenfall zoals in Diemen”, aldus woordvoerster Fenna Swart namens Comité Schone Lucht Nederland.

De actievoerders eisten tot nu dat ook subsidies voor de bijstook van geïmporteerde biomassa in Nederlandse kolencentrales moest stoppen. Dat zou om jaarlijks 3,5 miljoen ton geïmporteerde houtpellets gaan.

Swart: „Het gaat om veel belastinggeld waarmee bossen worden opgeofferd. De stook van biomassa leidt ook tot uitstoot van ultrafijnstof, wat zeer slecht is voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van mensen.”

De Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie waarschuwde namens ondernemers dat alle vormen van duurzame biomassa nodig blijven. Alleen zo is de ’afhankelijkheid van fossiele energie zo snel mogelijk af te bouwen’. Geen gebruik van biomassa maakt het behalen van klimaatdoelen ’een stuk moeilijker en duurder’.

’Lagere uitstoot’

Vattenfall heeft vijftien centrales die met biomassa werken, zoals in Lelystad. Het stelt dat door bij de opwek van warmte in de centrale biomassa in te zetten plaats van fossiele brandstoffen, de CO2-uitstoot ’aanzienlijk’ vermindert.

Het gebruik van biomassa zal van ’tijdelijke aard’ zijn, aldus het concern. „Het is mogelijk om op termijn weer af te stappen van biomassa zodra er voldoende andere groene warmtebronnen aan het net zijn toegevoegd.”

Comité Schone Lucht Nederland heeft beroep aangetekend tegen de door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland afgegeven natuur- en omgevingsvergunning voor de centrale in Diemen. April vorig jaar stelde de rechtbank dat de vergunningen voor de bouw van de biomassacentrale in Diemen terecht is verleend.

Volgens de rechtbank in Haarlem overschrijden de plannen van de biomassacentrale niet de wettelijke norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen.