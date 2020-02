Koophuis zelden nog onder 2 ton

Het aantal gemeenten waar kopers met een minder grote portemonnee nog terecht kunnen, neemt door de blijvend stijgende huizenprijzen in hoog tempo af.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In 2018 werd nog in dertig gemeenten minder dan twee ton betaald voor een gemiddelde koopwoning.

Delfzijl blijft met een gemiddelde woningprijs van 155.100 euro de goedkoopste gemeente van het land. Bloemendaal is met 832.000 euro de duurste.

Door de oplopende prijzen is het verschil tussen de goedkoopste en duurste gemeente vorig jaar behoorlijk geslonken, van tot 760.000 in 2018 tot 667.000 euro in 2019. Het verschil is genoeg om in Rozendaal een bestaande koopwoning te betalen. Hier lag de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning namelijk op precies 667.000 euro.

Huizengekte

Door de huizengekte lag in 326 van de 355 gemeenten de gemiddelde koopsom in 2019 hoger dan een jaar eerder.

Landelijk tikte de prijs van een gemiddelde woning in Nederland met 308.000 euro in 2019 een historisch record aan. Het is zelfs voor het eerst dat de gemiddelde verkoopprijs boven de 3 ton uitkwam.

Inmiddels ligt de gemiddelde prijs in 80 procent van de gemeenten tussen de 230.000 en 399.000 euro.

Villa’s

Opvallend is dat acht van de tien duurste gemeenten in de provincie Noord-Holland liggen. Het zijn echter wel de villa’s in Bloemendaal, Heemstede, Bergen en Gooise Meren die de gemiddelde prijs omhoog stuwen.

Amsterdam valt met 485.000 euro overigens net buiten de top tien. Hier spitst de woninggekte zich met name toe op appartementen.

Met Den Helder is Noord-Holland overigens ook vertegenwoordigd in de lijst van tien goedkoopste gemeenten. Zes van deze tien liggen in de provincie Groningen.

Gevreesd wordt dat de woningprijzen dit jaar opnieuw scherp zullen stijgen. In 2019 werd het hele jaar een kwart minder bouwvergunningen afgegeven. Ondertussen viel de nieuwbouw vanaf de zomer nagenoeg stil door de stikstof- en PFAS-problemen.