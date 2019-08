'AH onderzoekt verkopen via bol.com'

Zaandam - Albert Heijn (AH) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een deel van het assortiment ook via zusterbedrijf bol.com te verkopen. "We testen en verkennen regelmatig nieuwe mogelijkheden en concepten", zegt een woordvoerster van de supermarkt tegen vakmedium Distrifood. "Dit was daar een van. Er zijn geen plannen dit idee te realiseren."