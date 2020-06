Just Eat Takeaway praat met Grubhub over fusie

Takeaway-topman Jitse Groen slaat een nieuwe slag. Ⓒ ANP JUST EAT TAKEAWAY 81.34 -17.51 %

NEW YORK - Het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway lijkt aan het langste eind te trekken in de overnamestrijd om de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Het bedrijf meldt dat er ’gevorderde gesprekken’ gaande zijn over een samengaan.