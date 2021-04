’Een op de vijf huishoudens nu aan het beleggen’

Bij de circa 160.000 nieuwelingen op dit vlak lijkt de coronacrisis een rol te hebben gespeeld. Onderzoek van de AFM wijst uit dat veel mensen door de pandemie hiervoor meer tijd en geld beschikbaar hadden. In lockdownperiodes zaten veel mensen immers noodgedwongen thuis. Ook konden veel mensen vorig jaar niet op vakantie, waardoor ze geld over hadden om bijvoorbeeld in aandelen te investeren. En omdat de spaarrentes al lang erg laag zijn, was beleggen een van de weinige manieren om echt rendement te kunnen boeken.

Aantrekkelijk

Het was vorig jaar ook geen slecht beursjaar, waardoor beleggen best aantrekkelijk kon zijn. De corona-uitbraak zorgde in februari en maart wel voor een fikse koersval. Maar dankzij de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden en de komst van de eerste coronavaccins maakte de bekende AEX-index daarna weer een stevig herstel door.

Wat volgens de AFM opvalt is dat vooral jongeren ervoor kiezen om te gaan beleggen. Meer dan de helft van de startende beleggers is tussen de 18 en 34 jaar oud. Ook zijn de beginnelingen relatief hoog opgeleid en ze hebben doorgaans een kleiner vermogen dan de wat meer ervaren beleggers. Circa zes op de tien starters heeft minder dan €5000 beschikbaar om te investeren.

Bovengemiddeld goed

Daarbij waarschuwt de toezichthouder dat er een groep beleggers is die steeds meer risico’s neemt en denkt een bovengemiddeld goede belegger te zijn. Omdat de aandelenmarkt afgezien van een korte dip bij de uitbraak van de coronacrisis al tijden omhoog gaat, is het makkelijk om winst te maken en je eigen kunde te overschatten. Bovendien wordt het steeds makkelijker om aandelen en ingewikkelder producten als opties te kopen, stelt de AFM.

De AFM is niet eerste die constateert dat huishoudens vorig jaar flink aan het beleggen zijn geslagen. De Nederlandsche Bank (DNB) becijferde eerder al dat beleggers vorig jaar per saldo 3,8 miljard euro in Nederlandse beleggingsfondsen stopten. Dat komt neer op de hoogste netto-inleg van het afgelopen decennium. Vooral tijdens de lockdowns in het tweede en vierde kwartaal werd er veel belegd. Er werd ook veel meer gespaard dan in andere jaren. Huishoudens zetten bijna 42 miljard euro op hun betaal- of spaarrekening, wat neerkomt op een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.