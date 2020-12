Deal bij OPEC: verhoging olieproductie in januari

Vanaf januari wordt de totale olieproductie van Rusland en de landen verenigd in de OPEC verhoogd met 0,5 miljoen vaten per dag. Deze opwaartse bijstelling is minder groot dan waar eerder over werd onderhandeld.

Met de stap om te verhogen komt er een einde aan het snijden in de olieproductie bij de OPEC. Vooral na het uitbreken van de coronacrisis werd stevig het mes gezet in de productie om de impact van de scherpe terugval van de vraag naar olie te compenseren. Daarnaast werden de afspraken nog verlengd.

De Opec die altijd in Wenen bijeenkomst heeft ook besloten om vaker bij elkaar te komen. Vanaf januari zijn de leden iedere maand van pllan te overleggen over het beleid.

De olieprijs (Brent) maakt vooral in april een duikvlucht tot onder de $20 per vat. Vanaf mei is een stevige herstelbeweging ingezet. Vooral in de voorbije weken is de weg omhoog ingeslagen met de komst van coronavaccins die volgend jaar naar verwachting de vraag naar olie weer gaan aanzwengelen als de pandemie achter de rug is.