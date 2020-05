’Verzekerde schat eigen kennis zorgpolis hoog in’

Niet iedereen weet veel over zijn eigen zorgverzekering. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het merendeel van de Nederlandse verzekerden denkt genoeg kennis in huis te hebben om de juiste zorgverzekering te kiezen. Veel minder zeker zijn we over onze kennis over bijbetaling bij geneesmiddelen op recept. Ook waar we moeten aankloppen als de verzekeraar niet betaalt of bij betalingsproblemen van de zorgpremie, is onduidelijk.