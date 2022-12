Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: krimp Schiphol blijkt politiek doel

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Ⓒ TLG

Er is iets vreemds aan de hand met de soap rond de voorgenomen krimp van Schiphol. In juni kwam minister Harbers met de mededeling dat de luchthaven terug moet naar 440.000 vliegbewegingen. In alle stilte was aan het plan gewerkt, terwijl in het regeerakkoord van januari nog gesproken werd over ’duurzaam verdiende groei’. Dit laatste houdt hier grofweg in dat luchtvaartmaatschappijen meer kunnen vliegen als dat stiller en schoner gaat. Daar werd een streep doorheen gezet.