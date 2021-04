Onderkoning krijgt plaquette van Winterkoning

Vicepresident van de Raad van State Thom de Graaf (l.) kreeg van kunsthandelaar Willem Jan Hoogsteder het ontwerp van de plaquette van de Winterkoning en -koningin. Vanaf de muur kijkt stadhouder Frederik Hendrik, in bruikleen van t Loo, toe. Ⓒ FOTO’S JOS van Leeuwen

Nederland werd pas in de 19e eeuw een koninkrijk. Toch vertoefde al in de 17e eeuw een koninklijk paar in Den Haag, namelijk Frederik V van Bohemen en zijn vrouw Elizabeth. Omdat het dinsdag 400 jaar geleden was dat zij naar de hofstad vluchtten, vond in het gebouw van de Raad van State, hun toenmalig huis, een herdenking plaats.