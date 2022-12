Premium Het beste van De Telegraaf

’Harbers maakt groei Schiphol in toekomst complex’

Door Yteke de Jong

Minister Harbers wil volgens de sector het wiel opnieuw uitvinden. Ⓒ ANP/HH

Minister Harbers (Infrastructuur) wil opnieuw een systeem optuigen waarbij luchtvaartmaatschappijen groei verdienen door bijvoorbeeld de inzet van stillere vliegtuigen. Dat meldde het ministerie in een brief aan de Tweede Kamer. De luchtvaartsector is met stomheid geslagen, omdat er vanaf 2008 juist gewerkt is aan zo’n systeem.