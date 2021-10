Premium Geld

Zo kun je nog meer doen om energienota betaalbaar te houden

Met een enorm stijgende energienota gaat iedereen een barre winter tegemoet. Hoewel de overheid met een compensatieplan van gemiddeld ruim €400 per huishouden de schade wil beperken vrezen experts dat we een jaar €900 tot zelfs ruim €1000 meer kwijt zijn aan stookkosten. Tien vragen over hoe deze fo...