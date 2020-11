Vaccinhoop stuwt Aziatische beurzen

De beursgraadmeter in Shanghai boekte een tussentijdse winst van 1,5 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 1,8 procent bij. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, een zwaargewicht in de index, dikte 4 procent aan. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong bleef achter en stond een fractie lager. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific zakte bijna 4 procent in Hongkong. Beleggers reageerden teleurgesteld op het nieuws dat de geplande luchtbrug tussen Hongkong en Singapore wordt uitgesteld vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in Hongkong.