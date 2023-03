Premium Het beste van De Telegraaf

Hypotheekrente weer hard omhoog: ’Komende maanden verdere stijging’

Amsterdam - De hypotheekrente gaat weer hard omhoog, en het einde is nog niet in zicht. Afgelopen week verhoogden de meeste geldverstrekkers hun rente met een behoorlijke stap, sommigen zelfs meerdere keren in de week. Dat is ongebruikelijk. De komende maanden verwachten kenners nog verdere stijging.