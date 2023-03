Hypotheekrente weer hard omhoog: soms zelfs meerdere keren in de week

De gemiddelde stijging lag rond de 0,15 procentpunt, maar er waren ook uitschieters van 0,40. De rentetarieven voor vijf, tien, twintig én dertig jaar vast gingen omhoog. Ook het variabele rentetarief zit sinds afgelopen zomer in een snel stijgende lijn omhoog. Het biedt inmiddels amper nog voordeel om te kiezen voor variabel in vergelijking met vijf of tien jaar vast.

Marktrente

Geldverstrekkers waren de afgelopen weken voorzichtig met het volgen van de stijgende marktrente, maar nu niet meer. Omdat de inflatie ook maar hoog blijft, is de verwachting dat de Europese Centrale Bank de belangrijkste rentes ook nog verder zal verhogen. Hypotheekrentes stijgen dan mee.

Wie nu een hypotheek afsluit en de rente tien jaar vastzet met nationale hypotheekgarantie (NHG) betaalt gemiddeld 4,19%. Zonder NHG is dit 4,67%. Bij twintig jaar vastzetten is dit respectievelijk 4,37% en 4,94%. De rentes zijn nog wel wat lager dan in oktober/november vorig jaar, toen ze gemiddeld ongeveer 0,50 procentpunt hoger lagen.