Boorplatforms schroeven winning op: miljarden kuub gas extra uit eigen bodem

Premium Financieel

Column: China en Rusland ook samen geen bedreiging dollar

Nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne de derde week is ingegaan, beginnen de door het Westen ingestelde sancties tegen Rusland steeds meer pijn te doen. Dat dit Rusland op meerdere manieren in de armen van China drijft is helder. Zeker in het geval dat Europa zou stoppen met het importeren van ...