'China tornt niet aan importquota graan'

Eerder zou zijn afgesproken dat Peking als onderdeel van de handelsovereenkomst met de Amerikanen voor miljarden extra aan landbouwproducten uit de VS zou aankopen. Die afspraak leidde tot speculatie dat China de quota's die het kopers jaarlijks geeft voor het lage importtarief van 1 procent zou kunnen verhogen. Import buiten die quota's is uiterst zeldzaam vanwege het tarief van 65 procent dat dan geldt.

Met de uitspraken nu onderstreept China de wens om zijn eigen boeren te beschermen. Ook roept het vragen op over hoe China zijn belofte over meer aankopen van Amerikaanse landbouwproducten zal waarmaken. Mogelijk gebeurt dit via de verkoop van vlees, ethanol en sojabonen, maar vooralsnog blijft Peking volgens kenners uiterst vaag over de uitvoering.