Zoektocht Prosus van start na afstoten deeltje Tencent

Prosus haalde met de verkoop van de Tencent-aandelen in totaal €12,3 miljard op. Het Zuid-Afrikaanse belang in het Chinese bedrijf liep daardoor terug van 30,9% naar 28,9%. De grote vraag die beleggers in Prosus bezighoudt: wat gaat de techinvesteerder met die extra financiële armslag doen?

Bij de bestaande deelnames heeft Prosus onder meer een flink belang opgebouwd in maaltijdbezorger Delivery Hero. Vorig jaar werd nog een overnamestrijd aangegaan met Takeaway om branchegenoot Just Eat. Het bedrijf van topman Jitse Groen ging er uiteindelijk met de Britse buit vandoor. Delivery Hero heeft na het afstoten van zijn Duitse activiteiten nog een belang in Just Eat Takeaway.

Bekijk ook: Jitses jongensboek en mijn jacht op de primeur

Vizier

Volgens analist Corné van Zeijl (Actiam) is het zeer moeilijk om te zeggen of het vizier bij Prosus bij nieuwe investeringen vooral naar de markt van de thuisbezorging gaat. Hij wijst erop dat op korte termijn onderling nog veel concurrentie is tussen de partijen, maar dat op de lange termijn een verdere consolidatieslag voor de hand ligt. „Daarbij is JustEat Takeaway vooral geconcentreerd op markten in Europa, terwijl Delivery Hero actief is in meer dan veertig landen.”

Verder is het nog afwachten wat Just Eat Takeaway met zijn belang van 33% in de Brazilaanse maaltijdbezorger iFood gaat doen. Vorige maand werd nog een miljardenbod afgeslagen.

Bekijk ook: Techgehalte in AEX nog groter met debutant Besi

Aan de andere kant kan Prosus ook er brood inzien om te kijken naar startups met een groot potentieel, stelt Van Zeijl. „Het bedrijf heeft onder meer met deelname in Tencent bewezen om langdurig te kunnen wachten tot een bedrijf zeer succesvol is.”

Het Russische socialmediabedrijf Mail.ru kwam ook gedeeltelijk in handen van Tencent. Daarnaast zijn er nog deelnemingen in een gros aan andere activiteiten, zoals Autotrader en Remitley.

Prosus is een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. In 2019 ging de investeerder naar de beurs in Amsterdam om meer bekendheid te krijgen bij beleggers in Europa.