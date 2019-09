’Aramco herstelt maar deel olieproductie’

Dat melden bronnen bij het Saoedische staatsoliebedrijf dinsdag tegen persbureau Bloomberg na de aanslagen op zijn installaties afgelopen weekend.

De bronnen bij zeker vier klanten bevestigen daarmee de eerdere vrees dat de markt lang op grote volumes ruwe olie voor benzine en diesel moet wachten.

De regering van Soedi-Arabië meldde waar nodig kapitaalsteun te verlenen aan Aramco.

De prijs van zijn Brentolie noteerde dinsdag 1,6% lager, na bijna 14% stijging op maandag nadat de eerste schade van de aanslagen met drones bekend werd.

In de middag zakte Brentolie 6% nadat CNBC meldde dat het olieconcern 70% van zijn output kon herstellen, maar de rest nog niet. Volledig herstel zou pas over twee tot drie weken mogelijk zijn.

De markt is volgens persbureau Bloomberg niet goed in staat om de grote hoeveelheid die Saudi Aramco normaliter levert snel te vervangen. Saudi Aramco is goed voor 5% van de wereldproductie.

Minder optimistisch

Al snel na de aanslag zou tot een derde van de beschadigde productielijnen weer operationeel zijn. De markt wachtte op een rapport over de totale schade bij de producent die traditioneel voor de balans in de oliewereld zortgt en oliekartel OPEC leidt.

De bestuurders van Aramco zijn dinsdag een stuk minder optimistisch geworden over het tempo van volledig herstel, aldus Bloomberg. Ze spreken van „ernstige” verstoring, wat een vertraging met weken tot maanden betekent.

Bronnen meldden dat Saudi Aramco klanten al heeft gemeld dat leveringen voor oktober vertraagd zullen worden.

Consultant JBC Energy meldde dat bedrijven op zoek zijn gegaan naar voorraden, niet alleen van ruwe olie. Dat leidt tot een risicopremie voor producten, nu door de aanslagen na jaren is gebleken dat de veiligheid van de olieproductie in het hart van het Midden-Oosten „niet langer gegarandeerd kan worden”.

Bekijk ook: Drones raken olieprijs en beurswens Aramco