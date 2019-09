Aramco: lange uitval olielevering

Dat meldt het Saoedische staatsoliebedrijf dinsdag na de aanslagen op zijn installaties afgelopen weekend.

De prijs van zijn Brentolie noteerde dinsdag in de ochtend 0,4% lager, na bijna 14% stijging op maandag nadat de eerste schade van de aanslagen met drones bekend werd.

De markt is volgens persbureau Bloomberg niet goed in staat om de grote hoeveelheid die Saudi Aramco normaliter levert snel te vervangen. Saudi Aramco is goed voor 5% van de wereldproductie.