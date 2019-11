Ⓒ EPA

Eén verkeerde keuze kan jarenlang gevolgen hebben. Dat weten ze maar al te goed in IJmuiden bij de voormalige Hoogovens. Het besluit om niet alleen verder te gaan als nichespeler, maar om in 1999 te fuseren met het grotere maar minder hoogwaardige British Steel, is tot op de dag van vandaag betreurenswaardig. Corus werd geen succesvol Brits-Nederlands huwelijk, zoals Shell, Reed Elsevier en Unilever.