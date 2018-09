Column: Dow zet recordjacht verder, AEX wil naar de 538

Marktoverzicht:

De beurzen moeten vanmorgen over het algemeen iets inleveren via de futures maar alles blijft dicht bij de slotstanden van gisteren. Japan onderbreekt een reeks van 16 dagen na elkaar met een positief slot door wat in te leveren vanmorgen. De futures staan wel iets lager vanmorgen, Europa lijkt iets lager te willen starten zien we voorbeurs.

Wall Street deed het weer goed gisteren met vooral de Dow Jones die uitblonk na de cijfers van Caterpillar en 3M. Beide aandelen zorgden voor 85% van de stijging die 165 punten bedroeg door dat de Dow Jones een prijsgewogen index is, zowel Caterpillar en 3M wegen door hun hoge prijs zwaar mee binnen de Dow Jones. Andere indices lieten ook een stijging zien maar dan in mindere mate vergeleken met de Dow Jones. Bij de S&P 500 en de Nasdaq geen nieuwe All Time High meer dus.

Om de cijfer reeks van het bijzondere 2017 wat bij te werken zetten we de teller nu op 54 All Time Highs bij de Dow Jones dit jaar. Kijken we naar de S&P 500 dan kan de teller op al 243 dagen zonder een meerdaagse terugval zit die groter is dan 3% en het is zelfs al 333 sessies geleden dat de S&P 500 een 5% terugval liet zien wat goed is voor 16 maanden. Dit alles bij elkaar maakt van 2017 een zeer bijzonder beursjaar. Dat de S&P 500 al 243 dagen geen daling van 3% laat zien is sinds gisteren een record, tussen 1928 en vandaag kwam dat nog geen enkele keer voor. We kunnen 2017 alleen daarom al als een uitzonderlijk jaar beschouwen. De volatiliteit gemiddeld gemeten is dit jaar ook al zeer laag, kwam ook niet eerder voor maar dat komt door dat er geen correcties voorbij komen op Wall Street. Wel wordt daardoor de situatie met de dag meer gespannen want iedereen weet dat het op een gegeven moment voorbij zal zijn en hoe zullen beleggers dan reageren? Toch iets om in de gaten te houden ...

Europa doet niet veel in de positieve zin, de AEX verliest al enkele dagen gestaag terwijl de DAX amper vooruit gaat en bij die 13.000 punten blijft hangen zonder enige drang om echt uit te breken. Wacht men op de ECB die donderdag komt met een vergadering en mogelijk wat over de rente en het opkoop programma zal melden? Wel ziet het er naaruit dat Europa een stapje terug zal doen, bij de AEX wacht de steun rondom de 537-538 op een test, de DAX zou dan richting de 12.900 punten terug kunnen.

Wall Street:

De S&P 500 kon wat herstellen gisteren maar kon de Dow Jones niet volgen richting een nieuwe top zodat de hoogste slotstand ooit op 2578 punten blijft staan. Nu de 2475 al werd bereikt en de index er zelfs boven terecht kwam blijft de kans op een test van de 2600 punten aanwezig maar het is niet vanzelfsprekend dat het ook zal gebeuren. Door dat de index deze keer geen nieuwe top neer wist te zetten zou het kunnen dat we nu wel een richtpunt krijgen op die 2578 punten als top. Dat in tegenstelling tot de Dow Jones waar dat nog niet het geval is. Weerstand nu dus de 2578 punten, later de 2600 en de 2625 punten als weerstand. Steun zien we nu in eerste instantie rond de 2550 punten, later de 2535 en de 2520 punten. Ik ben benieuwd wat het vervolg wordt de komende dagen, zien we een voorlopige top? Of gaat het later deze week nog wat verder omhoog?

De Dow Jones is een prijsgewogen index die dus een ander verloop kent dan andere procentueel gewogen indices, de Dow Jones kon de sessie hoger afsluiten en deed dat vooral door dat er 2 aandelen waren die een forse plus wisten te realiseren, dat waren Caterpillar (+$6,5) en 3M (+$13). Deze beide aandelen zorgden voor ongeveer 85% van de plus gisteren bij de Dow Jones die 165 punten hoger afsloot op een nieuwe recordstand (23.441 punten). De All Time High ligt nog wat hoger want de index bereikte 23.485,25 als hoogste stand intraday.

Zoals ik al enkele dagen aangeef kunnen we geen weerstand meer vinden bij de Dow Jones waardoor de weg omhoog open blijft tot we geen nieuwe toppen meer neerzetten. Als er wel een top staat dan hebben we in ieder geval een punt waar we ons op kunnen richten. Steun is er wel, nu eerst rond de 23.250 punten met daaronder de 23.000 als richtpunt. Onder de 23.000 punten ziet het er minder goed uit, dan komt eerst de 22.750 en later de 22.500 punten in beeld als steun. Let erop dat na de enorme rally het ook snel de andere kant op kan gaan als er winstnemingen op gang komen want 1% is nu al goed voor 235 punten daling op de index. Veel aandelen zijn al met cijfers gekomen, vandaag (woensdag) is het de beurt aan Boeing en Verizon.

Bij de Nasdaq kon wat herstel laten zien maar over meerdere dagen bekeken ligt het daar wat stil, men wacht op de kwartaalcijfers van enkele grote tech aandelen die eraan zitten te komen en het is de vraag of deze goed genoeg zijn om er nog een reeks nieuwe toppen uit te persen. Donderdag nabeurs komen Amazon, Google, Intel en Microsoft en deze aandelen zullen na de cijfers vrijwel verplicht zijn om met forse stijgingen uit te pakken om de Nasdaq een etage hoger te zetten. We zullen daarover meer weten aan het einde van deze week, vrijdag dus. Weerstand blijft de 6630-6635 punten, later de 6700 en 6750 punten. Steun nu eerst de 6550 met later de 6461 punten waar de oude top wacht.

Europa:

De AEX doet voorlopig niet meer mee met de stijging aangezien de index opnieuw wat moet inleveren, de AEX kan verder op zoek naar de steunzone die rondom de 537-538 punten wacht. De kans op een test van deze steun waar dus de oude top wacht is weer wat groter geworden. Let er wel op dat de AEX daar in ieder geval zal moeten draaien om de weg richting het doel 566-567 punten open te houden op de midlange termijn. Voorlopig ga ik er nog vanuit dat het moet kunnen maar met Wall Street dat zo hoog staat nu en absoluut rijp moet zijn voor een grotere correctie kan het wel eens anders uitpakken. Op zich weer een moeilijke situatie voor wat betreft de AEX waar er absoluut geen steun komt van de bedrijven die al met cijfers zijn gekomen, dat in tegenstelling tot de aandelen binnen de Dow Jones die wel de volle wind in de zeilen krijgen. Toch even enige voorzichtigheid inbouwen nu en het van dag tot dag bekijken.

De DAX probeert al enkele dagen om door te stoten boven de 13.000 punten maar echt van harte gaat het nog niet, gisteren wederom boven de 13.000 punten maar geen nieuwe top. De DAX blijft zoeken naar kopers rondom die 13.000 punten maar blijkbaar zijn die niet al te gretig en wachten nog af. Weerstand blijft voorlopig de topzone rondom de 13.050-13.100 punten, de All Time High wacht rond de 13.095. Steun zien we rond de 12.950-12.960 waar de oude top wacht, daaronder de 12.850 en de 12.750 punten als steun. Op zich blijft alles nog bullish maar er moet wel snel een uitbraak komen om die tendens erin te houden, komen er dan toch winstnemingen op gang en zakt de DAX tot onder de 12.900 punten dan kan het op de korte termijn wat grilliger gaan worden. Weerstand boven de top (13.095 punten) eerst de 13.200-13.250 en later de 13.350 punten.

Brent olie:

De olie (Brent) breekt uit oven de 57,5 dollar en lijkt onderweg naar het doel 59-60 dollar nu waar de top wacht. Pas boven de 60 dollar zie ik meer ruimte omhoog voor de Brent, dan wachten de 62,5 en de 65 dollar als mogelijke doelen in eerste instantie. Steun nu weer de 57,5 dollar, later de 55 en de 53,5 dollar maar dan moet de olie wel weer behoorlijk gaan inleveren. De olie blijft redelijk rustig momenteel, voorlopig beweegt de Brent tussen de pakweg 55 en 60 dollar wachtend op een grotere beweging. Vanmiddag krijgen we de olievoorraden uit de VS nog, dat kan voor een redelijke beweging zorgen uiteraard.