’Aan mondkapjes valt niets meer te verdienen’

Financieel

Fagron heeft last van uitstel zorg door corona

Apotheektoeleverancier Fagron heeft flink minder omgezet in het eerste kwartaal. Daarbij had het bedrijf vooral in Europa last van de lockdowns tegen het coronavirus en het uitstellen van reguliere zorg door ziekenhuizen die het druk hebben met de gevolgen van de coronapandemie. Ook de dure euro zat...