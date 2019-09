T-mobile schrapt duurste en goedkoopste abonnementen

Een abonnement voor een tientje zit er niet meer in. Bij dit abonnement zit geen mobiele data, maar alleen 120 minuten per maand bellen. Het kleinste abonnement kost nu €12,50, voor 1 GB data en 120 belminuten.

Amerika

T-mobile schrapt ook het speciale abonnement voor klanten die vaak in de VS zijn. De abonnementen Go Unlimited USA worden niet meer aangeboden. Hiermee kon onbeperkt mobiele data in Amerika worden gebruikt.

Met onbeperkt bellen erbij was dit het duurste abonnement van T-mobile, van €60 per maand.

Data-aanvuller

De prijzen zijn hetzelfde gebleven, op één abonnement na. Go Unlimited, onbeperkt bellen en data kost nu €30 in plaats van €35. Wat T-mobile ook schrapt, is de data-aanvuller met 250 mb. Er is nu alleen nog maar 500 mb voor €5.