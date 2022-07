Gasunie: Nederland komt winter door zonder Russisch gas

GTS is de eigenaar en beheerder van het gastransportnet in Nederland en adviseert over de leveringszekerheid van gas. Uit het onderzoek, dat GTS op eigen initiatief deed, blijkt dat zelfs wanneer Duitsland een gascrisis afkondigt en bij Nederland aanklopt om extra gas, dat in Nederland niet leidt tot tekorten.

Volgens GTS-directeur Bart Jan Hoevers is niet te verwachten dat de industrie komende winter noodgedwongen afgeschakeld moet worden of dat er meer gas in Groningen gewonnen moet worden. De reden voor het optimisme zijn de maatregelen die de afgelopen maanden zijn genomen om de aanvoer van gas te vergroten.