Miljoenenveiling ’perfecte’ diamant richting record

Het gaat om een exemplaar van 102,39-karaat, die vooral veel geld oplevert vanwege de grote helderheid, het gewicht en de kleur en de wijze waarop de diamant geslepen is.

Het zal bij de online bieding in Hongkong om de duurste veiling ooit kunnen gaan.

Tot nu toe zijn zeven onberispelijke witte diamanten van meer dan 100 karaat op een veiling verkocht. Het is de op een na grootste ovale diamant in zijn soort die nu van de hand gaat.

Zeer transparant

De prijszetting bij de veiling is ruim genomen, onduidelijk is hoeveel partijen zullen meedingen. Eerder werd een perfecte steen voor €25 miljoen verkocht.

De 102-karaats steen is geslepen uit een 271-karaats ruwe diamant die in 2018 in de Victor Mine in het Canadese Ontario werd ontdekt.

De steen behoort tot het groepje van diamanten dat bekend staat als ’type IIa’, met de hoogste mate van gemeten transparantie.