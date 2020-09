Van koopkracht tot looneis: dit moet je weten over Prinsjesdag

Om te beginnen de koopkracht. De plannen van het kabinet, inclusief derde noodfonds, waren eind augustus al goeddeels uitgelekt – sommige tradities trekken zich niets aan van corona – én besproken in onze wekelijkse podcast, Kwestie van Centen. Wie gaat erop vooruit en waar wordt er gekort? Wat zijn de verwachtingen voor de huizenprijzen op de woningmarkt? En biedt het nieuwe coronasteunpakket enige soelaas voor ondernemers?

De koopkrachtplaatjes die het kabinet presenteert zijn eigenlijk nooit op individuen van toepassing, want ze zijn uitgerekend met de aanname dat niets verandert en dat zaken als de inflatie en de zorgpremie precies zo zullen zijn als voorspeld. Dat is natuurlijk nooit het geval: mensen trouwen, maken promotie, verliezen hun baan en verhuizen. Dit jaar, met een verwachte ontslaggolf in de herfst (ben jij al goed voorbereid?), zijn de koopkrachtplaatjes nóg minder betrouwbaar dan anders.

En daar komen de lokale lasten – waar het kabinet ook geen grip op heeft – nog eens bij. Gemeenten lijden natuurlijk ook door de coronacrisis. Gelukkig voor hen is de gemiddelde WOZ-waarde van huizen nooit zo hoog geweest. Dat treft, want die WOZ-waarde is weer de basis voor de ozb die huiseigenaren betalen. Die kan dus omhoog, en dat is ook precies de angst: dat de kleine koopkrachtplus die het kabinet deze derde dinsdag belooft, aan barrels wordt geslagen door gemeentebesturen.

Wat vorig jaar al werd aangekondigd, en afgelopen week uitgewerkt: een groeifonds, van €20 miljard aan goedkoop geleend geld in plaats van de eerder aangekondigde €50 miljard, maar toch. Columnisten Willem Vermeend & Rick van der Ploeg uitten zich direct kritisch op het ’Wopke-Wiebesfonds’. Martin Visser schreef in zijn analyse dat er sprake is van een omslag in denken: bij vorige crises werd er vooral bezuinigd, nu gaat het kabinet investeren.

Vrijdag lekte de hele begroting voor 2021 uit. Maandag kwam daar – zoals elk jaar de looneis van FNV bij: 5% maar liefst, coronacrisis of niet. Het bestuur van de vakbond had nog op 3% aangestuurd, maar werd teruggefloten door het eigen Ledenparlement. Of die looneis gehaald wordt, ligt ook aan de nieuwe tegenspeler van de vakbond: de kersverse VNO-NCW-baas Ingrid Thijssen. Een heel ander iemand dan haar voorganger Hans de Boer, blijkt uit ons profiel van haar.

