Voortaan extra ’coronavragen’ bij NHG-hypotheek

Veel geldverstrekkers stellen al vragen over de impact van de crisis, met name aan ondernemers. NHG wil met de standaardvragen een uniforme aanpak teweeg te brengen. „Met als doel dat een verantwoorde financiering mogelijk blijft voor de consument”, laat de organisatie woensdag weten. Hypotheekverstrekkers worden geacht aandacht te besteden aan de gevolgen van de coronacrisis voor een mogelijke klant, al zegt NHG daarop niet speciaal te gaan controleren. Het gaat wel een vinger aan de pols houden.

De vragen richten zich op de bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. Zo luidt de eerste vraag: „Verwacht de aanvrager dat het huidige inkomen de komende twaalf maanden negatief wordt beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis?” Daarbij moet de aanvrager onder meer aanvinken of hem een loonoffer is gevraagd en of hij zijn werk ook vanuit huis kan uitvoeren. Andere vragen over het eventueel wegvallen van overwerk, provisies of vakantiegeld. Ook wordt gevraagd naar financiële reserves en hoe lang die nog beschikbaar zijn.

Volgens NHG biedt de vragenlijst ook ruimte aan tijdelijk gedupeerde aanvragers om aan te tonen dat hun aanvraag wel verantwoord is. „Daarmee willen we voorkomen dat consumenten die in getroffen branches werkzaam zijn per definitie geen toegang krijgen tot de hypotheekmarkt.”

Een lening met NHG is mogelijk voor woningen met een koopbedrag van maximaal € 310.000. De rente is dankzij de garantie een stuk lager, al is wel eenmalig een (aftrekbare) borgtochtprovisie van 0,7% over de totale lening verschuldigd.