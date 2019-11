Minister Bijleveld getuige in zaak Oad

Ank Bijleveld moet getuigen over haar tijd als commissaris van de koning. Ⓒ DIJKSTRA BV

UTRECHT - Minister van Defensie Ank Bijleveld is opgeroepen als getuige in de zaak over de ondergang van reisorganisatie Oad in 2013. Ze moet in december vragen beantwoorden over haar tijd als toenmalig commissaris van de Koning in Overijssel, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving van RTV Oost.