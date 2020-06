Luxe dagje naar het strand

Bernie’s in Zandvoort is gemodelleerd naar zo’n Zuid-Franse strandtent. Het heeft zelfs twee zwembaden: een voor families en een ’kindvrije’. Een loungebed voor twee kost vanaf €50 . Bij de poort doet een medewerkster weinig anders dan mensen wegsturen. „Maar jullie heb nog overal plaats”, klinkt het teleurgesteld. Er zijn vele tientallen banken vrij.

Dat is beleid. Bernie’s laat niet meer mensen toe dan er ligbedden zijn, vertelt uitbater Jasper Roord. „Als we alles hebben verhuurd, zitten we op 250 gasten. Dat ziet er inderdaad best leeg uit, maar dat maakt het wel relaxter.” Het vastgoed is van het naastgelegen circuitpark Zandvoort, dus mede van prins Bernhard. Roord exploiteert de zaak.

Leden

Leden betalen €500 per jaar en dat geeft ze recht op een gratis ligbed en de mogelijkheid te reserveren. „Voor anderen geldt first come, first serve”, zegt Roord. De gasten zijn vandaag vooral tussen de 20 en 30 jaar. De muziek is loungestijl.

Bernie’s. Ⓒ DE TELEGRAAF

Roord: „’s avonds wordt het publiek wat ouder, dan komen ze hier ook om te dineren”. Een bier kost €4, een fles Aix Rosé $45, niet gek meer dan elders aan de kust. In een trendy tent aan de Côte d'Azur begint bier en fris bij €9. „In Nederland werkt dat niet”, zegt Roord. „Het is hier bovendien niet 180 dagen mooi weer en dan wil ik ook graag gasten.” Champagnespuiters heeft hij in Bernie’s nog nooit gezien. „Maar mensen gaan wel soms lekker met een fles Ruinart (€115) aan het zwembad liggen.”

In de Noordwijkse Beachclub O is de drempel stukken lager, gewoon naar binnenstappen. Hier zijn St. Tropez en Ibiza heel dichtbij. Op het terras is het een drukte van belang, terwijl op het strand zelfs geen plaats meer is. Twee ligbedden met een parasol kun je online reserveren voor €42,50 per dag „Alle 280 ligbedden zijn vandaag stijf uitverkocht”, zegt directeur Jaap Liethof van Hotels van Oranje, waar de beachclub bij hoort. Een huis-dj houdt de stemming erin. Gasten bestellen vanaf hun ligbed via hun telefoon.

Beachclub O in Noordwijk deze week. Ⓒ DE TELEGRAAF

Beachclub O heeft als pre dat het bij een hotel hoort. Dat garandeert meer kwaliteit en service dan de doorsnee strandtent, waar de frituurpan overuren maakt en een scholier je iets brengt wat je niet hebt besteld. O heeft zelfs een homarium, waar de kreeft wacht op liefhebbers. Ook hier gaat bier weg voor €4.

Kaviaar

De gasten bij O zijn gemiddeld stukken ouder dan in Bernie’s. Bij de stijlvolle Noordwijkse beachclub Breakers van Grand Hotel Huis ter Duin moet je daar nog enige jaren bij optellen, maar dat zal aan de tijd van het jaar liggen. Hier zitten vooral rustige hotelgasten, die genieten van de door Michelin aangeprezen keuken .Muziek is er niet. Neem in Breakers bijvoorbeeld een schaal zeevruchten (€74,50) met een miniblikje kaviaar (€69,50) en een ’Ottje’ (Domaines Ott, €75) erbij om het weg te spoelen.

Breakers Beach House van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Ⓒ DE TELEGRAAF

Directeur Stephan Stokkermans belandde vorig jaar nog in zo’n hippe tent bij St. Tropez, Club 55. Hij heeft op zijn telefoon een filmpje van het luidruchtige spektakel. „Daar kom je niet om te eten, maar om gezien te worden. Daar is champagne niet om te drinken, maar om te spuiten. Het zwembad is ook niet om in te zwemmen, maar om in te staan. Het is echt een andere wereld.”