Truckers nemen massaal ferry in Frankrijk om Britse rompslomp te vermijden

Brittany Ferries is een directe lijn naar Ierland gestart vanuit Cherbourg.

Cherbourg - Normandië spint garen bij de administratieve rompslomp die de Brexit met zich meebrengt. Nu het voor truckers ingewikkelder is om via Groot-Brittannië naar Ierland te gaan, nemen ze in groten getale de rechtstreekse ferry in Cherbourg. Ook Le Havre zou graag zijn verbinding met Dublin heropenen.