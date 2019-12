Jan van Berkel Ⓒ Eigen foto

Jan van Berkel (65) is het boegbeeld van de goede doelensector. De directeur van de Leprastichting en voorzitter van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland werkt in een sector waar €6 miljard in omgaat. Maar overheidsmaatregelen vormen een bedreiging voor het werk van goede doelen, waarschuwt hij.