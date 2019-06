Philips stelt omwisselverhouding vast

De omwisselkoers is bepaald aan de hand van de naar het volume gewogen gemiddelde koers van verhandelde Philips-aandelen op Euronext Amsterdam van 5 tot en met 7 juni. Voor 41,5 procent van de aandelen kozen de houders voor dividend in aandelen. Daardoor worden circa 9,1 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. Vanaf 13 juni zal het dividend betaalbaar of geleverd worden.

